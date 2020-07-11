PKK'ya üst düzey darbe! Gri listeye bir çizik daha

PKK'ya ağır darbe! Gri listeye bir çizik daha
İçişleri Bakanlığı, gri listedeki Hejar kod adlı Halis Eroğlu isimli teröristin Erzurum'da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin 5️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ ₺’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. +— TC İçişleri Bakanlığı Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@TC_icisleri) July 11, 2020
Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edilmiştir. Teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
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