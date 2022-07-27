PKK'ya ağır darbe! MSB'den dikkat çeken mesaj

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27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:34:00

PKK'ya ağır darbe! 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : 25 PKK/YPG TSK MSB
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