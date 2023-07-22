VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de üst düzey güvenlik yetkililerinden Netanyahu'ya mektup: Vazgeçin
Konya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Turuncu alarm verildi: Sıcaklıklar 48 dereceye ulaşacak!
ABD'li yetkililer: Rusya'nın, Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatında şüpheye neden yok
Fondaş Halk TV'ye CHP'den büyük darbe: Sözleşme feshedildi!
HÜDA PAR'a saldırı: Adana İl Genel Sekreteri Pişkin hayatını kaybetti
22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:57:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:57:00

PKK'nın yurt dışı kasası Kandemir'in ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda yakalanan, örgütün sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir, kendisine gönderilen paraların borçlu kişilerce yatırıldığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ereğli ilçesindeki bir evde gözaltına alınan Kandemir hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Evinden PKK'nın arşivi çıktı

Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Kandemir'in, savcılıktaki ifadesinde, banka hesabına "euro" olarak yatırılan paraların, örgüt adına yurt dışında toplanan paralar olmadığını, kendisine borcu olan kişilerce yatırıldığını öne sürdüğü belirtildi.

Emekli öğretmen olduğu ortaya çıkan örgüt üyesinin, toplanan paraları Ereğli ile bazı illerde örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı, bu aileler hakkında da çeşitli bilgiler topladığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, 1990'lı yıllardan bugüne kadar yapılan örgüt içindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazdığı mektuplar ile örgütün arşivi niteliğindeki ele geçirilen çok sayıda dokümanın da uzmanlarca incelenmeye başlandığı kaydedildi.

OPERASYON

Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Temmuz'da yakalanan Kandemir'in, örgüt adına yurt dışında toplanan paraları, örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu, örgüt üyesinin bir kardeşinin Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin de "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

Etiketler : konya terör pkk güllüşan kandemir
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
Anne-kız eğlence günü

Anne-kız eğlence günü
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe
Kenan şov

Kenan şov
Tatile çıkmayan tek solistim

Tatile çıkmayan tek solistim
Dijitale geçti

Dijitale geçti
Peruk taktı

Peruk taktı
Yalaka davasını kazandı

Yalaka davasını kazandı
Yıllar sonra aynı sahnedeler

Yıllar sonra aynı sahnedeler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX