VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
İsrail'in Gazze'nin güneyinde "en kötü taktiğini" kullandığını söyledi
AB dışişleri bakanları Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yönelik yaptırımları görüşecek
Taşkın risklerine karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri devreye alınıyor
ABD'nin ateşkes vetosuna tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
11 Aralık 2023 Pazartesi 10:50:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 10:50:00

MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin PKK'nın sözde cephane sorumlusu olduğu belirlendi

Kaynak: AA - TRT Haber

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Etiketler : mit pkk terörist
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX