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15 Kasım 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 12:30:00

PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon

Kaynak: AA

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Diyarbakır ve Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımı ile 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt' (Lice-Sağgöze) operasyonu başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2 bin 103 personel görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Etiketler : Diyarbakır Bingöl Eren Kış-3 Operasyonu
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