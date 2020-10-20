PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü! MİT'ten nokta atışı

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20 Ekim 2020 Salı 11:37:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 12:17:00

Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden "Dara Kato" kod adlı terörist Ahmet Bal'ın bazı PKK mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı yeri de teyit ederek harekete geçti.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen günlerde düzenlenen operasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

- MİT'in takibindeydi

MİT, 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle bu yıl Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal'ın 2015'e kadar yurt içi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018'de Suriye'ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, bu yıl ocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlulusu olarak görevlendirildiği ve Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarına ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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