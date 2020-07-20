PKK'nın bitişi hiç olmadığı kadar yakın! PKK'yı tutuşturacak gelişme

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20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:27:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:37:00

PKK çözülmeyi durduramıyor: Emperyalist devletlerin kuklası PKK son demlerini yaşıyor

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PYD/PKK elebaşı Salih Müslim'in yeğeni Dalya Müslim'in Mersin'de teslim oluşu terör örgütündeki çöküşün son göstergesi oldu. Nokta operasyonlar ve Pençe harekatlarında darbe alan PKK'nın Batı'dan beklediği desteği alamadığı görülüyor. Diyarbakır annelerinin evlatlarını kurtarmak için verdikleri mücadele de önemli eşik oldu. Ayrıca Dalya Müslim'in PKK ile ilgili güvenlik güçlerine kritik bilgiler verdiği öğrenildi.

Kararlı mücadeleyle dağılma noktasına gelen terör örgütünden kopuşlar hız kazanırken, ocak ayından beri ikna edilerek teslim olan PKK’lı sayısı 110’a ulaştı. PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim’in yeğeni Dalya Mahmut Müslim, polisin ikna çalışması sonucu 15 Temmuz günü Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu.

CAN ALICI BİLGİLER VERDİ

Müslim’le birlikte eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu iddia ediliyor. Dalya Mahmut, ifadesinde 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıkları, Salih Müslim’i koruyan yapı, örgütün Avrupa’daki uzantıları, örgüte mali ve maddi yardımların kimden geldiği, kamplarda yaşananlar konusunda detaylı bilgiler verdi.

Yine bu ay polis ekiplerinin özverili çalışmasıyla teslime ikna olan gri kategorideki bir terörist, Hakkari’de komandolarca “Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin” sözleriyle karşılandı. Temmuz ayı ortasında Suriye kuzeyinden kaçan bir PKK/YPG’li de Nusaybin hudut karakoluna gelerek ‘yaşamayı’ seçmiş, aynı ay Irak kuzeyindeki Habur’da ise 5 PKK’lı, örgüt barınaklarından kaçarak teslim olmuştu.

EMPERYALİST KUKLA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemdeki büyük harekâtları Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan sonrası Avrupa’dan istediği desteği bulamayan terör örgütü, Suriye kuzeyinde de bazen ABD bazen de Rusya’nın güdümüne girdi. Örgütün emperyalist devletlerin emrinde hareket ettiği gerçeğinin son yıllarda iyice açığa çıkması PKK tabanında çözülmeyi hızlandıran etkenlerden biri oldu. Amerika’nın petrol bekçiliğini yapmak istemeyen teröristleri ikna çalışması da bu nedenle güvenlik güçleri açısından kolaylaştı.

ÇÖKÜNTÜ HAD SAFHADA

Yurt içi ve sınır ötesinde eşzamanlı operasyonlarla sıkışan örgüte Pençe-Kaplan’la da büyük darbe vuruldu. Haftanin üzerinden Kandil-Sincar bağlantısı kesilen PKK’da moral çöküntü katlandı. Bu tabloyu zamanında ve etkili bir şekilde değerlendiren istihbarat unsurları ikna faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Diyarbakır annelerinin çocuklarını örgütten kurtarmak için verdikleri mücadele de ikna stratejisinin kritik önemdeki bir diğer unsuru oldu. Aynı zamanda örgütün çok sayıda elebaşı da MİT-TSK ortaklığındaki nokta operasyonlarla imha edildi. Türkiye içerisindeki terörist sayısının 400’ün altına düştüğü, Irak kuzeyindeki örgüt yuvalarının da darmadağın edildiği tablo göz önüne alındığında “PKK’nın bitişi hiç olmadığı kadar yakın” yorumları yapılıyor.

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