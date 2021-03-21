PKK'lı teröristler SİHA'lardan kaçmak için kılıktan kılığa girdi...

PKK'lı teröristlerin SİHA'lara yakalanmamak için kamufle olduğu görüntüler ortaya çıktı

Terör örgütü PKK nokta operasyonlarla çok sayıda kayıp verirken, Kuzey Irak'taki teröristlerin SİHA ve İHA korkusu nedeniyle yakalanmamak için kamufle olduğu görüntüler ortaya çıktı.



Sabah'ın haberine göre İHA ve SİHA'larla yapılan nokta hava harekâtlarında bugüne kadar aralarında kırmızı ve mavi kategoride arananların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Örgütte yaşanan panik kameralara yansıdı.

Kuzey Irak'ta Hakurk ve Gara bölgesinde önceki gün terör kamplarında Nevruz'u kutlayan ve aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu teröristler hava harekâtından korunmak için kamuflaja büründü.

KİLİS İÇİN BEDEL ÖDETİLDİ

En son PKK elebaşı Murat Karayılan da bir toplantı sırasında hava harekâtı korkusundan dolayı kamuflaj giymiş olarak görüntülenmişti. Teröristler kamuflajla kendilerini saklamaya çalışsa da, İHA ve SİHA'lardan kurtulmaları mümkün değil. Son bir yılda 65'i İçişleri Bakanlığı'nın aranan terörist listelerinde olmak üzere 200 PKK'lı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Kilis'e atılan roketlere misilleme olarak Suriye Tel Rıfat'ta 20'den fazla PKK/YPG hedefi imha edildi.

İHA'LAR BULDU KOMANDOLAR VURDU

Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilmesinin ardından komandoların bölgeye düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Komandoların gerçekleştirdiği bu operasyonun detayları ortaya çıktı.

Buna göre, saldırı hazırlığındaki teröristler, bölgede görev yapan insansız hava araçlarınca tespit edildi. Tespitin ardından komandolar gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra bölgeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda sağlanan "sıcak temas" sonucu "Hakim Serhat", "Cudi Halep" ve "Ruken Afrin" kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.