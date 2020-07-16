PKK'lı teröristlere 'Pençe' ! MSB görüntüleri paylaştı
Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
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