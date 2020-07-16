PKK'lı teröristlere 'Pençe' ! MSB görüntüleri paylaştı

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.