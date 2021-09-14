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14 Eylül 2021 Salı 11:12:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 11:12:00

PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Kaynak: AA

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İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.

Açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 145'e yükseldiği kaydedildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı pkk terörist terör örgütü
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