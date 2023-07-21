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21 Temmuz 2023 Cuma 09:51:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 09:51:00

PKK/KCK'nın finans ayağına darbe! İçişleri Bakanlığı: Operasyonla gözaltına alındılar

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde finans kolunda faaliyetlerde bulunan ve yurtdışından gelen dernek paralarının dağıtımını sağlayan G.K. ile D.İ.'nin Konya'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK silahlı terör örgütünün, yurtdışı derneklerden elde ettikleri paraların dağıtılmasında görevli G.K. ile D.İ.'nin Konya'da yakalandığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Terörle Mücadele birimleri ve MASAK Raporları incelemelerinde PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheli A.K ve H.Ö hakkında "Aranma" kaydı çıkarılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli G.K'nın; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlenmiştir. G.K'nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir.
Etiketler : içişleri bakanlığı terör örgütü pkk
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