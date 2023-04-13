PKK'dan, Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması daha geldi

PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması: AK Parti-MHP ittifakı bölge için bir tehlikedir

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklamasının ardından HDP'yi ziyaret etti. Bu ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'na PKK'dan üst üste destek mesajları gelirken son olarak PKK'nın sözde yöneticisi Helin Ümit yaptığı açıklamada AK Parti ve MHP ittifakını "bölge için bir tehlike" olarak tanımlarken "AKP-MHP'nin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli." ifadelerini kullanarak CHP adayı Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kalırken PKK ve HDP'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyarete koşmuştu.

Eline emir listesi tutuşturulan Kılıçdaroğlu, basın toplantısında HDP'nin bu isteklerini tek tek okumuş ve Kandil'e selam yollamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti sonrası HDP ve PKK'dan üst üste destek mesajları gelmeye devam ediyor.

BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ MESAJI

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile ittifakı meşrulaştırma temelli dikkat çeken bir çıkış geldi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.

HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

"100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ"

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

"AK PARTİ VE MHP BÜYÜK TEHLİKE"

Son olarak terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Helin Ümit yaptığı açıklamada AK Parti ve MHP ittifakını "bölge için bir tehlike" olarak tanımlarken "AKP-MHP'nin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli." ifadelerini kullandı.