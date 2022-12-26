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26 Aralık 2022 Pazartesi 10:32:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 10:32:00

PKK'da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Kaynak: TRT Haber

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PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

BU YIL 124 TERÖRİST TESLİM OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak'tan tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 124'e yükseldi.

Etiketler : içişleri bakanlığı pkk terör örgütü terörist
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