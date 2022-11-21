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21 Kasım 2022 Pazartesi 15:04:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 15:04:00

PKK sözcülüğüne soyundular! 12 baro Pençe-Kılıç Harekatına bu sözlerle karşı çıktılar

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TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine terör örgütünü bölgeden temizlemek için başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı çıkan 12 baro başkanlığı Türkiye'yi hedef alarak skandal bir bildiri yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine teröristler tarafından Türkiye'ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç hava harekâtı icra edildiğini açıkladı.

Sınır ötesinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Öte yandan Pençe Kılıç Hava Harekatı içerideki ve dışarıdaki terör destekçilerini rahatsız etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AKLAMA ÇABASI

Daha önce pek çok kez sınır ötesi operasyonda Türkiye karşıtı açıklama yapan aynı barolar yine bu operasyonda da terör örgütü PKK'yı aklayıcı Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalarda bulundu.

PKK'NIN ADI BİLE GEÇMEDİ

Ağrı, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van barolarının yaptığı ortak açıklamada terör örgütü PKK'nın adı geçmezken, Türkiye'nin sınır ötesi harekat yapmasının yanlış olduğu öne sürüldü.

12 baronun skandal bildirisine büyük tepki yağdı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı terör destekçileri
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