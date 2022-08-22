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22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:45:00

PKK sığınacak yer arıyor: Ölüm korkusu sardı

Kaynak: Yenişafak

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PKK'nın istihbarat birimindeyken kaçarak teslim olan C.T.D., elebaşı Bahoz Erdal'ın talimatıyla tünellerin yanı sıra yer altı kamplarının da inşa edildiğini söyledi. Nokta operasyonlar nedeniyle teröristlerin cep telefonu kullanması ve şehir içinde ev kiralamaları da yasaklandı.

Türkiye'nin Suriye'deki PKK yapılanmasını temizlemek ve sınır boyundaki güvenlik hattını tamamlamak için yapmayı planladığı operasyon, PKK'yı teyakkuza geçirdi. Operasyon söylentisinin başlamasıyla birlikte örgütten kopuşların başlamasından korkan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yeni tedbirler aldığı terörist ifadelerine yansıdı. PKK'nın Fırat bölgesi olarak adlandırdığı Ayn el Arab, Münbiç, Tabka, Rakka ve Ayn İsa'nın operasyon hedefi olacağını düşünen Bahoz Erdal'ın, buralarda kazılan yer altı tünellerini yeterli görmediği ve teröristlere tünellerde yaşama çalışmaları yaptırdığı ortaya çıktı.

YER ALTI KAMPLARI YAPIYORLAR

PKK'ya 1997 yılında katılan ve örgütten kaçarak teslim olan terörist C.T.D. Bahoz Erdal'ın verdiği talimatları anlattı: "Bahoz Erdal, tüneller yeterli olmadığı için yer altı kamplarının kurulması talimatını verdi. Tüm PKK'lı teröristler, olası Türkiye operasyonuna hazır olmak için tünellerde yaşamaya alışma çalışmaları yapılmaya başladı. Mühimmat depolarının tamamının yer altına ve şehir dışlarına çekilmesi kararlaştırıldı. Sözde komando teröristlerin sayısının artırılması için sözde akademilerin sayısı artırıldı."

EV KİRALAMALARI YASAKLANDI

Türkiye'nin yapacağı operasyon öncesi örgütten kaçışları önlemek ve teröristlerin korkuya kapılıp panik yapmasını engellemek isteyen Bahoz Erdal'ın, PKK'lıların cep telefonu kullanmasını tamamen yasakladığı ortaya çıktı. Örgütün yerel üyeleri ile sivillerin tünel ve yer altı kampı kazarken de cep telefonu kullanmasının yasaklandığını anlatan terörist C.T.D., teröristlerin şehir içlerinde ev kiralamalarının da yasaklandığını, MİT ve TSK'nın düzenlediği nokta atışı operasyonlarda meydana gelebilecek kayıpların önlenmeye çalışıldığını da anlattı.

MİT'ten listeye bir çizik daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesine 9 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyelerine eğitim veren sözde 'Hebat Derik Akademisi'nin başında bulunan Mıhyedin Gulo etkisiz hale getirildi. Gulo'nun, örgüt mensuplarını, Türkiye ve Suriye'deki Türk birliklerine yönelik eylemde bulunmaları amacıyla yetiştirdiği belirtildi.

HEDEF LİSTESİNDEYDİ

Güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin, koordinesi ve planlamasında etkin rol alan Gulo'nun, bu nedenle MİT'in hedef listesinde yer aldığı bildirildi. Mıhyedin Gulo'nun ayrıca TSK ve Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgütte faaliyet gösterdiği aktarıldı. Son olarak Gulo'nun, Suriye'nin Haseke bölgesinde YPG'ye ait sözde 'Hebat Derik Akademisi'nde 'yönetici' görevi üstlendiği vurgulandı.

Etiketler : pkk terör örgütü suriye
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