PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup tarafından Başakşehir'de PKK/KCK terör örgütünü övücü, destekleyici slogan atılıp pankart açılması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tüfek ve 29 mermi ele geçirildi.
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