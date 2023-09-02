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02 Eylül 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 15:45:00

PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup tarafından Başakşehir'de PKK/KCK terör örgütünü övücü, destekleyici slogan atılıp pankart açılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tüfek ve 29 mermi ele geçirildi.

Etiketler : istanbul terör örgütü pkk propaganda
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