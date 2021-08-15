VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
15 Ağustos 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 09:40:00

PKK korkarak alelacele tünel inşaatlarına başladı

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın, operasyon sırasının Ayn el-Arab ve Kamışlı'ya geldiğini düşündüğü için korkarak alelacele tünel inşaatlarına başladığı belirtildi. Tünellerin projesinin Irak'tan geldiğini A.P. adlı terörist, tünel inşaatlarında bölgede yaşayan sivillerin çalıştığını, bunlardan bazılarının maaş karşılığı bazılarının ise silah zoruyla çalıştırıldığını söyledi.

Türkiye'nin sınır ötesinde PKK/YPG'ye karşı düzenlediği başarılı askeri operasyonlar terör örgütü PKK'yı derin bir korkuya itti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla PKK/YPG kontrolündeki bölgeler teröristlerden temizlenerek TSK'nın kontrolüne geçti. Bunun üzerine PKK'nın sözde üst yönetiminin büyük bir paniğe kapılarak karargahları olarak gördüğü Ayn el-Arab (Kobani) ve Kamışlı'da büyük bir hazırlığa girdiği öğrenildi.

KAÇANLAR İNFAZ EDİLDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre henüz 14 yaşındayken kendisine iş verecekleri vaadiyle HDP'li yetkililer tarafından kandırılan ve örgütün dağ kadrosuna gönderilen A.P., PKK içinde yaşanan paniği tek tek anlattı. Terör örgütü PKK'nın üst yönetiminin Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın Afrin'de başarısız olacağına inancının tam olduğunu anlatan A.P., "Harekat ilerledikçe örgüt içinde kopma ve dağılma oldu. Teröristler bölgeden kaçmaya başladı. Kaçışları engellemek için, kaçmaya çalışan bazı teröristler örgüt tarafından infaz edildi" dedi. A.P., teröristlerin Afrin'den kaçmaları ve Afrin'in TSK kontrolüne geçmesiyle örgütün elinde kalan diğer yerleri savunmak için yeni bir taktik geliştirdiğini anlattı.

OPERASYON KORKUSU SARDI

Suriye'de kendilerine ABD'li askerlerin eğitim verdiği, silah mühimmat ve askeri araçların yine ABD tarafından gönderildiğini anlatan A.P., "Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Abdullah Öcalan tarafından yazılan 'perspektif belgesi' HDP aracılığı ile Kandil'e, Kandil'den de bize geldi. Bu belgede Kamışlı ve özellikle de Ayn el-Arab'ta tünel kazmamız istendi. Örgüt operasyon sırasının Ayn el-Arab ve Kamışlı'ya geldiğini düşündüğü için korkarak alelacele tünel inşaatlarına başladı" dedi. Tünellerin projesinin Irak'tan geldiğini anlatan A.P., tünel inşaatlarında bölgede yaşayan sivillerin çalıştığını, bunlardan bazılarının maaş karşılığı bazılarının ise silah zoruyla çalıştırıldığını söyledi.

ÇOCUKLARA SABOTAJ EĞİTİMİ VERİLİYOR

PKK'nın tünel inşaatlarında 10 yaşından büyük çocukları da çalıştırdığını anlatan A.P., "Tünellerdeki cephanelikler, sığınma odaları, revir ve karargahların inşaatında sadece belirlenen teröristler çalışıyordu. Bu yerleri sadece örgütün güvendiği teröristlerin bilmesi isteniyordu" dedi. Tünellerin, içinden araçların geçebileceği genişlikte yapıldığını anlatan A.P., örgütün askeri operasyonlardan sonra eleman bulmakta zorlandığını da söyledi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre son 4 ayda hareketliliğin yaşandığı Ayn el-Arab'ta PKK 10 yaşının üzerindeki erkek çocuklarını zorla askere almaya başladı. Aileleri ile görüşmelerine bile izin verilmeyen çocuklara sabotaj ve bomba yapımı gibi çeşitli eğitimlerin verildiği de öğrenildi.

Etiketler : pkk suriye abd Ayn el-Arab
Miray'a partner bulundu

Miray'a partner bulundu
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
Baran artık aileden

Baran artık aileden
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER