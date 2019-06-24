PKK kaçırdığı çobanı katletti

OPERASYON BAŞLATILDI

Güldere’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve köylülerin arama çalışmaları sonucu çobanın cesedi, Çemçe Madur bölgesindeki çadırda silahla öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Süleyman Güldere'nin cesedi, helikopterle Kağızman'a getirildi. Jandarma ekiplerince teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

KORUCUYU DA ÖLDÜRDÜLER

Kağızman’da çobanlık yapan eski köy korucusu Mikail Güldere de 15 Eylül 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü. Teröristler öldürdükleri Mikail Güldere’nin cesedinin altına el bombasıyla tuzak kurmuştu.