PKK İsveç'ten fonlanıyor

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'deki PKK'nın İsveç'ten finanse edildiğini belirterek "Aynı ittifakın parçası olacaksak terörle mücadeleyi ciddiye aldığımızı göstermemiz gerek" dedi.

Eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, kritik Vilnius Zirvesi öncesi tarihi bir itirafta bulundu. Linde, Türkiye'nin İsveç'in üyelik başvurusuna karşı çıkmasını anladığını ifade ederek "Aynı ittifakın parçası olacaksak, terörle mücadeleyi ciddiye aldığımızı göstermemizi talep etmek meşrudur" dedi.

Geçen yıl Finlandiya 4 Nisan'da NATO'ya üye olurken, İsveç, Türkiye'nin PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelede somut adım atılması yönündeki beklentisine yanıt vermedi. İsveç'in devlet televizyonu SVT'nin NATO sürecini anlatan 'Processen' belgeseline konuşan Linde de "Türkiye'deki PKK'nın İsveç'ten finanse edildiği konusunda haklılar. Ama İsveç'te bir güvenlik sorunu olmadığı için, Türklerin bunu yeterince ciddiye almadığımızı düşünmeleri hâlâ anlaşılabilir" sözleriyle katıldı.

Linde şunları söyledi: "Türkiye'nin ciddi bir şekildeterör saldırılarına maruz kaldığını ve biz dahil diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünüyorum. Finans kaynakları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiri hakkı var. Bu Erdoğan'a, İsveç'in terörist olarak sınıflandırılan PKK'dan gelen tehdidi ciddiye almadığını eleştirme hakkı da veriyor."

PKK İLE SORUNUMUZ BÜYÜK

Dışişleri Bakanı Tobias Billström de, konu terörle mücadele olduğunda, İsveç'e yönelik taleplerin Finlandiya'nınkinden daha yüksek olduğuna dikkati çekiyor: "Finlandiya'nın NATO sürecinde kendisine yöneltilen aynı baskıyı görmemesi, Finlandiya'nın İsveç'ten farklı davranmasından kaynaklanmıyor. Ancak NATO süreci söz konusu olduğunda İsveç'in başka yükleri var. İsveç'in, PKK ile kimsenin kabul etmek istemediğinden çok daha büyük sorunları var."

376 MİLYON DOLAR!

Ann Linde'nin Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulandı, Suriye'de YPG desteklendi, terör örgütü YPG ve PKK sözde liderleri ile görüşüldü. Ann Linde'nin bakanlığı, bütçesinden yılda 376 milyon dolar terör örgütü PKK ve YPG'ye bağışta bulundu. İsveç yapımı AT-4 tanksavar roketleri YPG'ye hibe edildi. Teröristler, bu roketlerle Türk askerine saldırılarda bulundu.

KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞTÜ

Ann Linde, görevi boyunca terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarını makamında ağırladı. 2019'da SDG'nin eşbaşkanı İlham Ahmed ile boy gösterdi. Linde, geçtiğimiz yıl da PKK/YPG'li sözde komutanlar Nesrin Abdullah ile İsveç parlamentosunda bir araya gelmişti.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER İSVİÇRE'DE YETİŞTİRİLİYOR

İSVİÇRE'de yayınlanan son istihbarat raporunda PKK'nın üst düzey kadrolarının da artık "İsviçre'de yetiştirilmeye başlandığı" bilgisine yer verildi. Haber.global'de yer alan ayrıntılara göre küresel istihbarat yayın organı Intelnews'de yayınlanan analizde, terör örgütünün İsviçre'de propaganda, bağış toplama, yeni üyeler kazandırma gibi faaliyetlere devam ettiği bilgisine yer verildi. PKK'nın Avrupa'daki yönetici kadrosunun İsviçre'de yetiştirildiği bilgisi paylaşılan raporda devşirilen elemanların Kürt nüfusun ağırlıklı olduğu yerlerde savaşmak için eğitildiğinin de altı çizildi. Rapor ülkedeki Türk işletmeleri ve camilerin 'PKK tarafından hedef haline getirilebileceğini' ortaya koydu.

TÜRKİYE İLE İSVEÇ ARASINDA ANLAŞILAMAYAN KONULAR VAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında önceki gün Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan toplantıdan sonra halen bazı farklılıklar bulunduğunu açıkladı. Stoltenberg, "İttifaka üyelik konusunda Türkiye ile İsveç arasında hala üzerinde anlaşılamayan konular var" dedi, pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u toplantıya davet etme sebebinin bu farklılıkları giderme amacı taşıdığını söyledi. Stoltenberg, "Üçümüz orada uzmanlarımız eşliğinde detaylara bakmak, Türkiye ile İsveç'in pozisyonları arasında farklılıkların olduğu somut meseleleri ele almak için görüşeceğiz. Farklılıkları gidermenin en iyi yolu bu" dedi. İsveç'in geçen yıl Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerini yerine getirdiğini yineleyen Stoltenberg, Türkiye'nin de meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu belirterek "Oturup konuşmamızın nedeni bu. Biliyoruz ki diğer bazı NATO müttefiklerinin de İsveç'in en kısa sürede NATO'ya katılmasıyla bağlantılı güvenlik endişeleri var." dedi.