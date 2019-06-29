PKK Hakurk'tan silindi

Terör örgütü PKK’ya yönelik, 27 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı büyük bir başarıyla devam ediyor. Harekâtla, terör örgütü üyeleri, bölgeden büyük ölçüde temizlendi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 2 teröristin daha hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği, böylece Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.

ONLARCA DEPO YOK EDİLDİ

Açıklamada, Pençe Harekâtı’yla koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği, Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekâtlarında, toplam 52 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece Pençe Harekatı’yla bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Operasyonlarda örgütün kullandığı onlarca sığınak, depo ve mağara da bulunarak imha edildi.

HAKKÂRİ’DE HAİN SALDIRI

Pençe Harekâtı’nda terör örgütüne ağır kayıplar verdirilirken, yurtiçinde düzenlenen operasyonlardan acı haber geldi. Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle önceki gece çıkan çatışmada, Piyade Sözleşmeli er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı. Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kadir Yıldırım’ın naaşı, dün Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı’nda yapılan askeri törenin ardından, memleketi Tokat'a gönderildi. Şehit Yıldırım, Erbaa ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Piyade er Kadir Yıldırım, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde şehit düştü.

ZEHİR TARLALARI YAKILDI

PKK’nın finans kaynaklarını bitirmeye yönelik operasyonlar da sürüyor. Bu amaçla Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 26 noktada, örgüte ait 337 kilo esrarla 1 milyon 255 bin kök hintkeneviri ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmakla birlikte, milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesinin önüne geçilmiştir” denildi.