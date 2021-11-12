Kandil'den CHP ve İYİ Parti'ye 'sokak' çağrısı!

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12 Kasım 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 14:22:00

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı: Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan CHP ve İYİ Parti'ye "sokak" çağrısında bulundu. Irak ve Suriye tezkerelerinin muhalefet için temel sınav olduğunu belirten Kalkan, "Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı video ile Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ile İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Kalkan, "CHP İYİ Parti için tezkere temel sınavdır. Muhalefette belli bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türk askerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Söz konusu gelişme sonrası örgütün yayın organına konuşan PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, CHP ve İYİ Parti mesaj gönderdi.

"MUHALEFETTE BİR CANLANMA VAR"

Tezkerenin iki parti için 'temel sınav' olduğunu vurgulayan Kalkan, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN YÖNETİMİNİ ÇÖKERTMEMİZ GEREKİYOR"

PKK elebaşı, "Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. Mücadele edip yenmemiz gerekli. Hükümeti, yönetimi düşürmek gerekli." dedi.

Etiketler : Terör örgütü PKK Duran Kalkan CHP ile İYİ Parti Irak ve Suriye
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