'PKK devleti ihtimal dışı'

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,8884
  • Euro
    6,6067
  • Altın
    253,5747
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek 14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek
Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı
Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik
Son dakika! Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı
TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı
Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er: YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er: YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Malezya Başbakanı Muhammed: Yolsuzluğu reddedin Malezya Başbakanı Muhammed: Yolsuzluğu reddedin
Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü engellemek istiyorlar AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü engellemek istiyorlar
KADEM'den herkesi duygulandıran video! KADEM'den herkesi duygulandıran video!
Son dakika... MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı Son dakika... MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?
Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda: Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda: Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor
İki Alman kulübünden Dorukhan'a şok! İki Alman kulübünden Dorukhan'a şok!
YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı
Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Haziran 2019 08:00 | Cuma

'PKK devleti ihtimal dışı'

Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısının ardından Sözcü Kalın çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde, Suriye sınırında PKK devleti ihtimal dışı hale geldi dedi.

Başkan Erdoğan, dün Kabine'yi Külliye'de topladı. Terörle mücadele, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı, F-35 savaş uçaklarının teslimatı, İdlib'deki gözlem noktasına düzenlenen havan saldırısı ve ekonomideki gelişmeler ayrıntılarıyla görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde, Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı haline gelmiştir. Buna Afrin'de, İdlib'de kararlı bir şekilde devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. 

MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI 

Sözcü Kalın, Kabine toplantısında ABD Savunma Bakanvekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektup konusunun da ele alındığını belirtti. Kalın şöyle devam etti: “Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır. Umarız Amerika, S-400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer. Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eşzamanlı olarak sızdırılmış olması da ciddiyetsizliktir. Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın.”  

F-35'İN MÜŞTERİSİ DEĞİL, ORTAĞIYIZ 

Shanahan'ın F-35'lerin teslimatının ertelenmesi ifadelerine de değinen Sözcü Kalın, “Biz F-35'in müşterisi değil ortağıyız. Üreticilerinden biriyiz. Üretimin bir parçasıyız. Pentagon bu S-400 meselesini bahane ederek kalıcı ilişkilere zarar vermekten kaçınmalıdır. Biz akılla, basiretle, metanetle bu sürecin takipçisi olacağız. Anlaşmadan kaynaklanan haklarımızı her platformda savunmaya devam edeceğiz. Umarız iş o noktaya gelmez” açıklamasında bulundu. 

AKAR'DAN PARTİLERE ZİYARET 

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar dün, yeni askerlik sistemiyle ilgili CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis gruplarını ziyaret etti. Akar ilk ziyaretini CHP'ye yaptı. Savunma Bakanı daha sonra MHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleriyle görüştü, yeni düzenlemeye ilişkin bilgilendirmede bulundu. Akar'a ziyaretlerinde  AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve teklifte imzası bulunan İstanbul Milletvekili Şirin Ünal eşlik etti. 

Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli bugün İstanbul'a gelerek, Cumhur İttifakı adayı Yıldırım'a destek için bizzat çalışmalar yürütecek. 

KÜLLİYE'DE SEÇİM VE ASKERLİK GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti. Saat 13.35'te başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. İki liderin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine devam edilen Askeralma Kanun Teklifi'yle 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine ilişkin görüş alışverişinde bulundukları bildirildi. Öte yandan MHP lideri, bugünden itibaren İstanbul'da olacak. Bahçeli, 23 Haziran seçimi dolayısıyla 3 gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek. Bahçeli'nin geniş katılımlı toplantılara ağırlık vereceği, pazar günü de hemşeri dernekleri üyeleriyle bir araya geleceği bildirildi. 

MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu için ilk yorum
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dikkat çeken açıklama: Saldırıların zamanlaması manidar''
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı
Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenleri şaşırttı
Edirne'nin İbrice Limanı'nda dev uçak böyle batırıldı
Başkan Erdoğan'dan 'karne günü' mesajı
Cari açık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem: DMW'nin başına ilk kez bir Türk geçti
Eski MİT'çiden flaş '11 Eylül' iddiası: 40 gün önce CIA'ye söyledik...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi
150 yıllı tarihinde 7. kez taşınacak! Hazırlıklar başladı
Çalışmalar  7/24 devam ediyor... Dev projede sona yaklaşıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Sonuçları ne olursa olsun vazgeçmek mümkün değil
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ