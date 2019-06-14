'PKK devleti ihtimal dışı'

Başkan Erdoğan, dün Kabine'yi Külliye'de topladı. Terörle mücadele, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı, F-35 savaş uçaklarının teslimatı, İdlib'deki gözlem noktasına düzenlenen havan saldırısı ve ekonomideki gelişmeler ayrıntılarıyla görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde, Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı haline gelmiştir. Buna Afrin'de, İdlib'de kararlı bir şekilde devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI

Sözcü Kalın, Kabine toplantısında ABD Savunma Bakanvekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektup konusunun da ele alındığını belirtti. Kalın şöyle devam etti: “Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır. Umarız Amerika, S-400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer. Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eşzamanlı olarak sızdırılmış olması da ciddiyetsizliktir. Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın.”

F-35'İN MÜŞTERİSİ DEĞİL, ORTAĞIYIZ

Shanahan'ın F-35'lerin teslimatının ertelenmesi ifadelerine de değinen Sözcü Kalın, “Biz F-35'in müşterisi değil ortağıyız. Üreticilerinden biriyiz. Üretimin bir parçasıyız. Pentagon bu S-400 meselesini bahane ederek kalıcı ilişkilere zarar vermekten kaçınmalıdır. Biz akılla, basiretle, metanetle bu sürecin takipçisi olacağız. Anlaşmadan kaynaklanan haklarımızı her platformda savunmaya devam edeceğiz. Umarız iş o noktaya gelmez” açıklamasında bulundu.

AKAR'DAN PARTİLERE ZİYARET

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar dün, yeni askerlik sistemiyle ilgili CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis gruplarını ziyaret etti. Akar ilk ziyaretini CHP'ye yaptı. Savunma Bakanı daha sonra MHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleriyle görüştü, yeni düzenlemeye ilişkin bilgilendirmede bulundu. Akar'a ziyaretlerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve teklifte imzası bulunan İstanbul Milletvekili Şirin Ünal eşlik etti.

Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli bugün İstanbul'a gelerek, Cumhur İttifakı adayı Yıldırım'a destek için bizzat çalışmalar yürütecek.

KÜLLİYE'DE SEÇİM VE ASKERLİK GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti. Saat 13.35'te başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. İki liderin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine devam edilen Askeralma Kanun Teklifi'yle 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine ilişkin görüş alışverişinde bulundukları bildirildi. Öte yandan MHP lideri, bugünden itibaren İstanbul'da olacak. Bahçeli, 23 Haziran seçimi dolayısıyla 3 gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek. Bahçeli'nin geniş katılımlı toplantılara ağırlık vereceği, pazar günü de hemşeri dernekleri üyeleriyle bir araya geleceği bildirildi.