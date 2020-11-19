  • BIST
    1318.09
  • Dolar
    7,5689
  • Euro
    8,9662
  • Altın
    453,1860
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Merkez Bankası faizi 4,75 puan artırdı
Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor
UNESCO'dan 18 Kasım için yeni karar!
BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı
MSB: Araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi
Bakan Koca: Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bu müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir
Prematüre doğumlar kabus olmaktan çıktı
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı
İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı
Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
Çavuşoğlu: Etiyopya'daki Türk vatandaşları Addis Ababa'ya getirildi
Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi
Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü
Putin: Ülkedeki vakalar artıyor! Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor
19 Kasım 2020 Perşembe 12:54:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 12:54:00

PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK'da çözülmenin hızlandığını teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıkardı. Artan hava harekatları nedeniyle teröristlerin artık talimat dinlememeye başladığı da belirlendi. Güvenlik uzmanları, tüm bu gelişmeleri "çöküşün habercisi" olarak değerlendirdi.

Mehmetçik tarafından Irak'ın kuzeyine son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 82 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar nedeniyle bölgede hareket imkanını kaybeden terör örgütünde çözülmelerin hızlandığı, teröristlerin artık verilen talimatları dinlemediği, bunun telsiz görüşmelerine de yansıdığı belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki yoğun operasyonları sonucunda önemli kayıplar veren terör örgütünde çöküş yaşandığı tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, örgütün, mensuplarının olumsuz etkilenmemesi için kayıplarını açıklamadığını, yeni terörist temin edemediği için bazı bölgelere Suriye’den örgüt mensubu kaydırdığını belirtti.

Özellikle artan hava harekatları nedeniyle gizlendikleri alanlardan dışarı çıkamayan teröristlerin artık talimat dinlememeye başladığı da belirlendi.

Irak'ın kuzeyine yönelik karadan ve havadan gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ay içinde 82 terörist etkisiz hale getirildi. Sözde yönetim kademesinin örgütteki dört grupla irtibatları kesilirken, sempati duyan gruplar da terör örgütüne olan bağlılıklarını kaybetti.

Operasyonlar terör örgütü mensupları arasında umutsuzluğun hakim olmasına ve çözülmenin hızlanmasına neden olurken, teröristler artık talimat almamaya da başladı. Yaşananlar, tespit edilen telsiz görüşmelerinden de teyit edildi.

TELSİZ GÖRÜŞMESİ

"Botan" ve "Hezil" kod adlı teröristler arasında şu konuşmanın gerçekleştiği belirlendi.

B: Merhaba arkadaş.

H: Teşekkürler arkadaş.

B: Talimatları dinlediniz mi?

H: Dinledik.

B: Nasıl dinlediniz? Talimat dinlendiği zaman üzerinde durulur, düzen alınır, plan-program yapılır, insan kendisini disipline eder. Siz talimatları nasıl dinliyorsunuz arkadaş.

H: Biz de aynen öyle yaptık.

B: Nasıl öyle yaptınız? Rica ediyoruz arkadaş yeter yani. Liderlik o kadar talimat gönderiyor, boşuna mı gönderiyor? Arkadaşlar talimatları dinlesinler. Anladın mı arkadaş.

H: Doğrudur arkadaş.

"ÇÖKÜŞÜN HABERCİSİ"

Güvenlik kaynakları, bu durumun daha rahat şartlarda yaşayan sözde yöneticiler ile sahada ve zor şartlar altındaki teröristler arasında problemler yaşandığının göstergesi olduğunu belirtirken, alt kadrodaki teröristlerde moral bozukluğuna, can korkusu yüzünden talimatlara uyulmamasına ve terör örgütü içinde çözülmenin hızlanmasına sebep olduğu bildirildi.

Güvenlik uzmanları, tüm bu gelişmeleri "çöküşün habercisi" olarak değerlendirdi. 

Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...

Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı

Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı
Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım
Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler

Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler
Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var

Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti
Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş

Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş
Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü

Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER