PKK, Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için başvuru yaptı

1993 yılından bu yana Almanya'da terör örgütleri listesinde bulunan PKK harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı'na skandal bir başvuruda bulunan örgütün Alman avukatları PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması talep etti.

Talep İçişleri Bakanlığında ilgili birimlerde değerlendirildikten sonra karara bağlanacak. Bu konuda Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser'ın tutumu da önemli olacak.

"ANKARA-BERLİN İLİŞKİLERİNİ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR"

TRT Haber'in haberine göre, Alman basını, başvurunun ardından Türkiye- Almanya hattında yoğun görüşme trafiği yaşanacağına dikkati çekti.

Ankara-Berlin ilişkilerini zorlu bir sürecin beklediği ifade edildi.

PKK, Almanya'da sözde sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla haraç toplama ve örgüte elaman kazandırma gibi faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk devletine ve ordusuna karşı eylemler başta olmak üzere yapılan gösterilerde, yasaklı olmasına rağmen terör örgütü ve elebaşının posterleri taşınıyor.

Sık sık polisle karşı karşıya gelen terör yandaşları şiddete de başvuruyor. Son açıklanan "siyasi motifle işlenen suçlar raporuna" göre terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ve Türkiye'ye yönelik geçen yıl 387 suç işledi.

Terör örgütü yandaşları bu olaylarda da şiddete başvurmaktan da çekinmedi.