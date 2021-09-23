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23 Eylül 2021 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 09:47:00

Piskopos ziyareti Rumları çıldırttı

Kaynak: Akşam

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Piskopos ziyareti Rumları çıldırttı. Aslen İstanbullu olan Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Atina'da tepkiye neden oldu.

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Atina'da tepkiye neden oldu. Haberler üzerine, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Başpiskopos Elpidophoros ile New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Elpidophoros'un kurdele kesme töreninde aralarında Erdoğan ve KKTC lideri Ersin Tatar'ın da bulunduğu bir fotoğrafta yer almasına Amerika Ermeni Ulusal Komitesi de tepki gösterdi.

Rum medyası, Elpidophoros'un bu törene katılarak KKTC'yi tanıdığını da öne sürdü. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Siyasi saiklerle yapılan bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu tür kabul edilemez hareketleri kınıyor, uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz" dedi.

ERDOĞAN SESİMİZ VE GÜCÜMÜZ OLDU

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Erdoğan'ın, 76. BM Genel Kurulu'ndaki mesajlarına ilişkin, "Erdoğan, uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Piskopos KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Başkan Erdoğan Elpidophoros Elpidophoros Lambriniadis
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