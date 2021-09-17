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17 Eylül 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 17:00:00

Pişirmek annelerden servis çocuklardan

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İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu olan kadınlar tarafından kurulan Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukların, anneleriyle istihdam edilmesine olanak sunuyor.

İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu olan kadınlar tarafından kurulan Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukların, anneleriyle istihdam edilmesine olanak sunuyor. Zihinsel engelli çocuklar, Küçükyalı'daki kafede annelerinin yaptıkları yemekleri servis ederek hem sosyalleşiyor, hem de üretime katkı sağlıyor.

Etiketler : Pişirmek annelerde servis çocuklardan Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma
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