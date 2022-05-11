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11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:14:00

Pierre Cardin İlkbahar & Yaz 22' Koleksiyonu

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Yenilenen kadın ve erkek koleksiyonlarıyla Pierre Cardin İlkbahar & Yaz kreasyonunu, Akdeniz'in büyülü ruhundan aldığı ilhamla hayatımıza taşıyor. Değişen mevsimlere adapte olan mutlu pastel tonların eşsiz birlikteliği, stilinden ve kimliğinden ödün vermeyen moda severler için şimdi daha genç ve enerji dolu bir bakış açısına sahip.

Deniz kokan ılık rüzgarlı bahar akşamlarından, özlenen o kalabalık masalara uzanan yaz günlerini anlatan koleksiyon, özgün, renkli ve rahatlığı ön planda tutan tarzıyla keşfedilmeye hazır.

Pierre Cardin, konforlu bir zarafet içindeki tasarımları ve sıcak yaz mevsimine göz kırpan parçalarıyla, özlenen Akdeniz kentlerinin dokularına göz alıcı bir uyum sağlıyor. Mevsimin renk paletinden referans alan erkek koleksiyonu, yaz temasını içinde barındıran turkuaz, deniz yeşili, koyu mavi, bej, turuncu ve zeytin yeşili tonlarıyla öne çıkıyor. Hawaii yaka kısa kollu, fresh desenli, örme gömlekler, nakış ve baskı tekniklerinin birlikte kullanıldığı polo yaka tişörtler, keten ceket, bermuda ve koyu mavi denim parçalarıyla bu yenilikçi koleksiyonun, stilini yeni baştan tasarlayanlar için hazırlandı.

Koleksiyonda öne çıkan kırışmazlık özelliğine sahip takım elbise ve ceketler gerilme anında esniyor; gerilme sonrasında ise hızla eski formuna kavuşarak gün boyu rahat hareket etmenizi sağlıyor.

Konforlu bir kullanımı merkezine alan dynamic grubunda ise neon yeşili, turuncu, canlı mavi tonların hakimiyetinde çizgili ve blok hatlara sahip t-shirt ve örme takımlar yer alıyor. Pamuklu chino pantolon modelleri, sahip olduğu dokusuyla rahatlığa zarif bir dokunuş yaparken, denim parçaları ise tüm vücut hatlarıyla uyumlu modellerinde kendini gösteriyor.

İlkbahar & Yaz Kadın Koleksiyonu'nda yer alan parçalar ise hareket kabiliyeti yüksek ve canlı renklere sahip bir dünya vadediyor. Gömlek koleksiyonundaki ipeksi tuşeler ve doğal keten dokularla hem şık hem de özgür hissedeceğiniz bir yaz sizi bekliyor. Crop ve oversize kalıpların buluştuğu koleksiyon, modernizmden izler taşırken, birbirinden farklı tarzlara hitap eden takımlar ise şıklığınızı bir adım öne taşıyarak tüm beklentilere yanıt verecek nitelikte.

Triko grubunda sezonun çarpıcı renkleri olan lila, pudra, citron, aqua öne çıkıyor. Gündüzden geceye kolaylıkla uyarlanabilen ve birçok vücut tipiyle uyumlu glitter baskılı jean modelleri keşfedilmek için hazır. Denimlerle birlikte kullanılabilecek yumuşak dokulu, keten görünümlü t-shirtler, çizgili, metalize iplikli, emprime, aksesuar detaylı t-shirtler, koleksiyonun olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Pierre Cardin Kadın dynamic kapsül koleksiyonu, içindeki dinamik ruhtan beslenirken; canlı turuncular, mint, fıstık yeşili ve lila tonlarının verdiği enerjiyle koleksiyondaki yeniliği hissettiriyor. Özellikle cupro işlemi yapılmış yumuşacık scuba suitlerin, emprime ve düz boyalı taytlarla bir arada kullanıldığı hoodielerin, reflektör ve enjeksiyon baskılı t-shirtlerin yer aldığı koleksiyon, her zamankinden farklı bir dünya tasarlayanlara açık.

Geniş renk yelpazesi içinde özenle hazırlanmış parçalarıyla Pierre Cardin kadın ve erkeğini, Akdeniz'in görkemli estetiğine sahip dünyasına doğru yola çıkmaya davet ediyoruz.

Etiketler : Pierre Cardin Geniş renk yelpazesi YAZ KOLEKSİYONU
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