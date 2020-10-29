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29 Ekim 2020 Perşembe 13:34:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 10:20:00

pH değeri yüksek alkali sular için

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İçtiğimiz suyun miktarı kadar sahip olduğu özellikler de sağlığımız için büyük önem taşıyor.

Dışarıdan aldığımız sularda belirtilen pH değerleri suyun içerisinde bulunan hidrojen miktarına işaret ederken yüksek pH'a sahip sular daha çok oksijen tutuyor ve tazeliklerini daha uzun süre koruyor. Alkali su olarak da bilinen, pH değeri 7’nin üzerinde olan sular, zararlı asitlerin vücuttan atılmasını hızlandırıyor.

TEMİZLİĞİ KADAR KALİTESİ DE ÖNEMLİ

Prof. Dr. Neriman İnanç, insan kanının pH değerinin 7,4 olduğunu belirterek, vücuttaki pH değerini dengelemek ve vücut direncini artırmak için günde 2.5- 3 litre alkali su tüketilmesini öneriyor. Yetersiz su tüketimi kadar, kalitesiz su tüketiminin de birçok hastalığa neden olabileceğini belirten İnanç "İçme suyunun temiz olması kadar, sertliği de insan sağlığı üzerinde önemli rol oynamaktadır” diye konuştu.

Etiketler : Prof. Dr. Neriman İnanç alkali su yüksek pH'a sahip su
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