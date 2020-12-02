Türk profesörün aşısına ilk onay çıktı

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 10:34:00
Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'de resmi olarak onaylandı
Son dakika haberi: Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'de resmi olarak onaylandı
Son Dakika Haberleri.. Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere'de kullanımı resmi olarak onaylandı.
İngiltere hükümeti Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.
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