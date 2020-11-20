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20 Kasım 2020 Cuma 10:57:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 10:57:00

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

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Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) ve birlikte aşı geliştiren ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri arasında tedarik anlaşması imzalandı.

AB, 300 milyon doz aşı karşılığında 4,65 milyar dolara anlaştı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı duyurulan aşının tek dozu başına 15, 5 euro (Yaklaşık 140 Türk lirası) ödeyecek. Aşı iki doz halinde uygulandığından, maliyeti 31 euro (yaklaşık 280) Türk lirasına denk geliyor.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

DHA'da yer alan haberde Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

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