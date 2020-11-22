  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korona aşısıyla ilgili tüm detaylar...
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Mükemmel ilişkilere sahibiz
Biden, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygular mı?
Fransa'da sokaklar karıştı! Macron bizi korumuyor
‘Askıda Girişimcilik'le öğrenciler e-ticarete girdi
SMA'lı Ayaz için son 7 ay
3 bin 700 anne aranıyor! 300 euro bakıcı desteği
Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor
Otomobil almanın tam zamanı!
Hollanda yine haddini aştı! Öğrencilere Müslümanları hedef alan ödev!
Kasksız, ehliyetsiz,, ruhsatsız moto-kuryeye ceza!
Fransa'da sarı yelekliler yine sokakta! Paris ve Rennes'deki eylemler devam ediyor
Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermeli
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
Putin'in G-20 zirvesindeki gündemi koronavirüs ve global ekonomik kriz oldu
Tarihe gönüllü oldu
Evlilik teklifinin ardından ayrılık
Lavrov: Türkiye bizim birçok yönden ortağımız
Görme engellilere Google'dan koşu uygulaması
Ben ikiziyim
Çocuk hakları için maske
‘Sol Yanım' başlıyor
22 Kasım 2020 Pazar 12:29:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 12:30:00

Pfizer aşısı dondurulmuş olarak gönderilecek: -70 derecede kuru buzla paketlenecek

ABONE OL

Koronavirüs aşısı üretme çalışmaları bir yarış halini alırken, aşının üretilip dağıtımı için gerekli ‘ısı' koşulu ikinci bir yarışın habercisi oldu. Eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gereken Pfizer-BioNTech aşısı için gerekli soğukluk, dünyada sadece kutuplarda bulunuyor. Güney Kutbu'nda Antartika'da ölçülen ‘ortalama' kış sıcaklığı en fazla -49 C olarak kayıtlara geçerken Pfizer-BioNTech, aşı adayının - 70 derece sıcaklıkta tutulması gerektiğini belirterek, aşıyı donmuş olarak küçük şişelerde kuru buzla nakledeceğini açıkladı.

Pfizer, - 70 derecede taşınması ve depolanması gereken aşının dağıtımı için ABD hükümeti ve eyalet yetkilileriyle yakın çalıştıklarını belirterek ABD ve Avrupa’da birden fazla tesiste koronavirüs aşısı üretebilecek kapasiteleri olduğunu belirtti.

DHA'da yer alan habere göre Pfizer, üretilen ilk dozları “öncelikli olarak” anlaşma yaptıkları devletlerin tercih ettiği kanala ve belirlenmiş aşı merkezlerine “dondurulmuş” olarak göndereceklerini ifade etti.

AŞILAR ABD’DEN GÖNDERİLECEK

Etkili aşı nakliyesi, depolama ve sürekli ısı izleme için ayrıntılı lojistik planlama ve mekanizmalar geliştirdiğini belirten Pfizer, aşısını donmuş olarak küçük şişelerde nakledeceğini söyledi. Pfizer koronavirüs aşısını, “Kullanım Noktalarına” (Point of Use) ABD eyaletleri Michigan ve Wisconsin’den gönderim yapılacağını belirterek “Bir veya iki gün içinde herhangi bir POU'ya ürün ulaştırabilmeyi umduğumuz ABD’deki karayolu ve hava ulaşım modlarını kullanacağız” dedi.

KURU BUZ İLE PAKETLENECEK

Pfizer aşının “kuru buz” kullanarak özel tasarlanmış sıcaklık kontrollü termal nakliyecilerle (thermal shippers) 10 gün içinde istenilen noktaya taşıyabileceklerini belirtti. Önceden belirlenmiş rotalara yapılacak her aşı sevkiyatının yerini ve sıcaklığını takip edecek bir kontrol kulesi olan GPS özellikli termal sensörlerden yararlanacaklarını ifade eden Pfizer, GPS özellikli cihazlar ile tüm sevkiyatın ısı kontrolünü yapabilecek.

AŞI KARGOSUNU ALAN ÜLKELERİN DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Pfizer, dondurulmuş aşıyı alan ülkelerin aşıyı üç seçenekle depolaması gerektiğine dikkat çekti. İlk olarak ticari olarak satılan ve raf ömrünü altı aya kadar uzatabilen ultra düşük sıcaklıklı dondurucuların aşıyı saklamak için ideal olduğu belirtilirken, bir diğer seçenek ise hastanelerde yaygın olarak bulunan soğutma ünitelerinde aşı, 2 ile 8 ° C sıcaklıktaki buzdolabında beş gün saklanabilinecek.

Aşı kullanım noktaları için aşının depolanma seçeneklerinden üçüncüsü ise, Pfizer termal nakliyecilerindeki kuru buzun yenilenmesi olduğu ifade edildi. Aşıların bulunduğu “termal nakliyeciler”, 15 güne kadar depolama için kuru buzla yeniden doldurularak geçici depolama birimleri olarak kullanılacak. Pfizer termal nakliyecisinde 15 gün depolandıktan sonra aşılama merkezleri, aşı şişelerini toplamda 20 gün olmak üzere “beş gün” daha 2-8 ° C saklama yerlerinde depolayabilecek. 

Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok

Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok
Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması
İrem Sak'ın panik anları...

İrem Sak'ın panik anları...
Tuğba Özerk'ten samimi itiraf

Tuğba Özerk'ten samimi itiraf
"Yetişemedim"

"Yetişemedim"
'Koku ve tat alamıyorum'

'Koku ve tat alamıyorum'
Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor

Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti
Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz

Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER