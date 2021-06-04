''Petrol yok'' denilip beton dökülen kuyudan petrol fışkırıyor

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04 Haziran 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 10:30:00

Diyarbakır'da petrol yok denilip beton dökülen kuyunun son hali

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Diyarbakır'da 'petrol yok' denilip beton dökülen kuyunun son hali görüntülendi. Kuyudan petrol fışkırıyor.

Diyarbakır'da bulunan Yenişehir-1 kuyusundan çıkan petrol görüntülendi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yola çıkan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla yürüttüğü çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıl Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfine imza atmıştı.

Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." demişti.

ÜZERİNE BETON DÖKÜLEN PETROL KUYUSUNUN YENİ HALİ

Türkiye, bugün Zonguldak'ta Kanuni sondaj gemisine yapılacak canlı bağlantıyla Erdoğan'dan yeni müjdeyi beklerken, Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor.

Geçmişte "petrol bulunamadı" gerekçesiyle üzerine beton dökülerek kapatılan kuyunun son hali paylaşıldı.

KUYUDAN ÇIKAN PETROL GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, kuyudan çıkan petrol görüntülendi.

TPAO'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti. Milli enerjide güçlü Türkiye için çalışmalarımız devam ediyor." denildi.

Etiketler : Diyarbakır TPAO Yenişehir-1 arama kuyusu
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