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25 Ocak 2023 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 17:30:00

Pentagon, Ukrayna için top mermisi üretimini yüzde 500 artıracak

Kaynak: AA

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Pentagon, topçu mühimmatı üretmek için yeni tesisleri finanse etmesinin yanı sıra devlete ait mühimmat üretim tesislerinin modernize edilmesi için gelecek 15 yılda her sene yaklaşık 1 milyar dolar harcayacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği nedeniyle stoklarında oluşan eksikliği telafi etmek ve gelecekteki çatışmalar için rezerv oluşturmak amacıyla top mermisi üretimini 2 yıl içerisinde yüzde 500 artırmayı hedefliyor.

The New York Times gazetesinin bir ABD Ordusu raporuna dayandırdığı haberine göre, Pentagon'un bu girişimiyle Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu 155 milimetrelik mermi üretimi iki yıl içerisinde ayda 90 bine yükselirken, üretim yüzde 500 artmış olacak.

Fabrikaları genişletmeyi ve yeni üreticiler getirmeyi içerecek söz konusu bu girişim, ABD savunma sanayi üssü için "yaklaşık 40 yıldaki en agresif modernizasyon çabasının" bir parçası.

Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce ABD ordusu ayda 14 bin 400 güdümsüz mermi üretirken, Ukrayna'nın tedarik ihtiyacı nedeniyle Pentagon'un üretim hedefi Eylül 2022'de üç katına ve Ocak 2023'te iki katına çıkmıştı.

UKRAYNA GÜDÜMSÜZ TOP MERMİSİ KULLANIYOR

Ukrayna daha çok güdümsüz mermi atan obüsleri kullansa da Pentagon daha az sayıda ve daha pahalı olan hassas güdümlü silahları tercih ediyor. Bu bağlamda Pentagon'un top üretimindeki yeni yatırımı daha çok bir taviz olarak görülüyor.

Öte yandan, Rusya ve Ukrayna birliklerinin Şubat 2022'den bu yana en çok kullandığı silah da güdümsüz top mermisi olarak öne çıkıyor.

Pentagon'un bu kararının Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusunda kararlı olduğunun işareti olarak görülüyor.

Bununla birlikte, Pentagon, topçu mühimmatı üretmek için yeni tesisleri finanse etmesinin yanı sıra devlete ait mühimmat üretim tesislerinin modernize edilmesi için gelecek 15 yılda her sene yaklaşık 1 milyar dolar harcayacak.

"AYLIK MERMİ SAYISINDA İLK ÖNEMLİ ADIMI ATMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Tedarik, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Ordu Müsteşar Yardımcısı Douglas R. Bush, ABD'nin hem savaş hem de barış zamanlarında bu tür silahlardan önemli miktarda stok bulunduran bir avuç ülkeden biri olduğunu söyledi.

Mermi üretim hedefleriyle ilgili olarak, "Bu yaz, aylık mermi sayısında ilk önemli adımı atmaya başlayacağız." ifadesini kullanan Bush, üretimde planlanan artışların Ukrayna'nın ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak destekleyeceğini belirtti.

Bush, 155 milimetrelik mermi gövdelerinin 4. yerli üreticisinin de yakında duyurulacağını söyledi.

Etiketler : pentagon ukrayna top mermisi
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