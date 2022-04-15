VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pentagon: Rusya'nın 'Moskova' gemisi Ukrayna tarafından vuruldu
Rusya: Ukrayna'nın 132 uçağını yok ettik
Zelenskiy'den Biden'a: Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine alın
Başkan Erdoğan: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız
Türkiye'de 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif kabul edildi
Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
İstanbul Valiliği'nden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
İçişleri'nden yetimlere iftar programı
Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi
Mısır'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
Fatma Adaş: Bebeğinizi yogayla rahatlatın
Hepsiburada,‘Geleceğin Türkiye'si ve ‘Türkiye'nin Geleceği' için iki önemli projeye imza attı.
"Döviz kuru stabil hale geldi"
Mahkeme Osman Kavala için kararını verdi
ABD bu görüntüleri konuşuyor
NATO gemileri Baltık Denizi'ne konuşlanıyor
600 milyar dolarlık rota!
Tarihi sevinç! Ayasofya Fatih Medresesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Bakan Koca: "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözüyoruz
Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya'da kıldı
Siirt Pervari'de oruç böyle açılıyor!
Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi
15 Nisan 2022 Cuma 23:21:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 23:21:00

Pentagon: Rusya'nın 'Moskova' gemisi Ukrayna tarafından vuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz'de batan sancak gemisinin Ukrayna tarafından fırlatılan iki Neptün füzesi ile vurulduğunu teyit ettiklerini söyledi.

Rusya'nın, Oddessa'nın 60-65 deniz mili güneyine konuşlandırdığı ve Karadeniz filosunun sancak gemisi Moskova'daki patlamanın nedeni ortaya çıktı.

Üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi yaptığı açıklamada, "Ukraynalıların Rus kruvazörünü iki Neptün füzesi ile vurduğunu teyit ediyoruz." dedi.

Yetkili, bunun dışında herhangi bir detay vermedi.

Pentagon'dan üst düzet bir yetkili, önceki gün Rusya'nın Moskova kruvazöründeki patlamadan sonra Karadeniz'in kuzeyindeki gemilerini daha da güneye çektiğini açıklamıştı.

Etiketler : Pentagon ABD Ukrayna
4 yıllık aşka ikinci şans

4 yıllık aşka ikinci şans
Müzikalde olmak isterim

Müzikalde olmak isterim
Eleştirilere açığım

Eleştirilere açığım
Yürüyen battaniye

Yürüyen battaniye
Sitemkâr Birce

Sitemkâr Birce
Yalın'ı kadın zanneden taksici

Yalın'ı kadın zanneden taksici
İki ay sonra oğlu geliyor

İki ay sonra oğlu geliyor
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
95 yaşında kendi adına düzenlenen maratona katıldı

95 yaşında kendi adına düzenlenen maratona katıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER