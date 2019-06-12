Pendik'te bir anaokulunun bahçesini su bastı: Çocuklar mahsur kaldı
Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Pendik Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT