Pendik sahil yolunda feci kaza!

Kaza, dün 15.00 sıralarında Doğu Mahallesi mevkii sahil yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç Kadıköy istikametine dönmek için 'U dönüşü' yaptığı sırada, Selim Er'in kullandığı otomobil araca ortadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için sahil yolu Kadıköy istikametini bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Selim Er, "Sahil yolunda yeşil ışıkta ilerlediğim sırada araç bir anda önüme çıktı.

Kaçacak yerim olmadı için kaza gerçekleşti. Hatalı dönüş yaptı. Şoktayım şu anda " diye konuştu.