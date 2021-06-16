PKK'ya bir darbe daha!

Terörle mücadele sınırlarımız içinde Eren Operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları ile de sınırlarımız ötesinde devam ediyor.

23 Nisan'da başlatılan Pençe operasyonlarında terör hedefleri SİHA ve F-16 destekli harekatlarla tek tek imha ediliyor. Komandolar ise zor coğrafyada teröristleri etkisiz hale getiriyor.