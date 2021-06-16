PKK'ya bir darbe daha!

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16 Haziran 2021 Çarşamba 11:38:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 11:39:00

Pençe'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele sınırlarımız içinde Eren Operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları ile de sınırlarımız ötesinde devam ediyor.

23 Nisan'da başlatılan Pençe operasyonlarında terör hedefleri SİHA ve F-16 destekli harekatlarla tek tek imha ediliyor. Komandolar ise zor coğrafyada teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Etiketler : Eren Operasyonları Pençe-Şimşek operasyonları PKK SİHA
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