  • BIST
    1429.13
  • Dolar
    8,5213
  • Euro
    10,4225
  • Altın
    523,3180
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalyan kuruluş: Türkiye, denklem dışı bırakılmasına müsaade etmedi
Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere'ye flaş çağrı! "Eğer birisi kazanacaksa Türkiye kazansın"
Maskeleri ne zaman çıkartacağız? Bakan Koca tarih verdi
Evde Bakım Yardımı alanların aşılanması başlıyor
İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu
MHP lideri Bahçeli: Gündemimizde erken seçim yok
Düğün yeri bakıyorlar
ESKİŞEHİR'DE ‘PİGMENT' ÇEKİMLERİ
28 bin dolarlık hediye yüzük
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda
Bakan Selçuk açıkladı... Okullar yazın açık olacak
Kademeli normalleşmenin tüm detayları
Milli takım için yazdı
‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da
Hakan yok şarkıları var
Özgürlüğü Youtube'da buldu
'Mevlana'da yeniden buluşacaklar
Eda'nın gururu Buğrahan!
Babamın yanına albümle çıkacağım
Haziranda nikâh var
62 maddelik ortak bildirgede çarpıcı Türkiye ayrıntısı
Görüşme uzun olacak! ABD bizimle yakın çalışma arzusunda
İstanbul için dikkat: Sağanak yağış bekleniyor
01 Haziran 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 15:30:00

Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe yıldırım operasyon pkk terör örgütü
Aşı olmayanlar için bilet bin dolar

Aşı olmayanlar için bilet bin dolar
Ünlü olmak kolay kalıcı olmak zor

Ünlü olmak kolay kalıcı olmak zor
Gizli çekime tepki

Gizli çekime tepki
30 yıl sonra ‘Sakin Ol' diyor

30 yıl sonra ‘Sakin Ol' diyor
Linçlere artık alıştı

Linçlere artık alıştı
Gizli nikahtan ilk kareler!

Gizli nikahtan ilk kareler!
Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi

Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi
Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması

Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması
Artık ismi bir marka

Artık ismi bir marka

EN ÇOK OKUNAN HABERLER