01 Haziran 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 15:30:00
Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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