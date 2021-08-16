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16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:50:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:50:00

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım Harekatı şehit
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