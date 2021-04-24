'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonlarından ilk görüntüler!
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün akşam başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin ilk görüntüleri yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler." mesajıyla yapılan paylaşımda operasyonla ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verildi.
Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler... #MSB #TSK pic.twitter.com/ccfkzo65SQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021
Videoda Türk jetlerinin ve pilotların operasyona hazırlandığı, karadan ve havadan hedeflerin ateş altına alınıp isabetle vurulduğu anlara ait görüntüler bulunuyor.
- Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
- 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonlarından ilk görüntüler!
- Başkan Erdoğan ve Aliyev'den kritik temas
- 24 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
- Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den tepkiler peş peşe geliyor
- Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patriği Maşalyan'a mesaj