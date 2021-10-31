Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2021
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XZveHJ2d7B
- "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi kabul edilemez"
- Merkel'i kabul etti, Charles Michel ile görüştü
- 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
- Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü
- 3 yılda 103,5 milyon yolcu!