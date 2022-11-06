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Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı
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06 Kasım 2022 Pazar 11:58:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 11:58:00

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende şehitler Yıldız (24) ve Güner'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit Halil Yıldız'ın naaşı memleketi Konya'ya, şehit Fırat Güner'in naaşı ise Hatay'a hava yolu ile uğurlandı.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve askerler katıldı.

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 5 Kasım'da terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Etiketler : Pençe-Şimşek Operasyonu Süleyman Soylu Çavuş Halil Yıldız Er Fırat Güner
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