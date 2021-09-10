MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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10 Eylül 2021 Cuma 10:06:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 10:06:00

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MSB, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB pençe şimşek operasyonu terörist
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