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09 Temmuz 2023 Pazar 21:25:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 21:25:00

Pençe-Şimşek Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pence-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından açılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Pence-Şimşek Harekatı Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK
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