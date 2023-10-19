VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine yükselecek
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: "Olayların kontrolden çıkma ihtimali var
Sisi ile Ürdün Kralı Abdullah Gazze'deki son durumu görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi
Bakan Özhaseki: İnşa süreçlerinin aksamasına müsaade etmeyeceğiz
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
19 Ekim 2023 Perşembe 16:20:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 16:20:00

Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde 10'uncu Komando Tugayı 3'üncü Komando Taburu 1'inci Komando bölüğünde sözleşmeli piyade onbaşı olarak görev yapan Alican Güneş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu.

Alican Güneş için Abdülhamit Han Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cami alanına getirildi.

Şehidin cenaze namazı ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Etiketler : Pençe Kilit Operasyonu ŞEHİT Alican Güneş
Davette buluştular

Davette buluştular
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Şerbetli set

Şerbetli set
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX