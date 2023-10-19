Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.
Van'ın Erciş ilçesinde 10'uncu Komando Tugayı 3'üncü Komando Taburu 1'inci Komando bölüğünde sözleşmeli piyade onbaşı olarak görev yapan Alican Güneş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu.
Alican Güneş için Abdülhamit Han Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cami alanına getirildi.
Şehidin cenaze namazı ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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