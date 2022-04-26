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26 Nisan 2022 Salı 19:33:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 19:33:00

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit sayısı 3'e yükseldi

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz şehit oldu. Bölgede şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine yer verildi.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehadet haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

2 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Sözleşmeli Er Yunus Kalkan ve Fırat Canlı da şehit olmuştu.

Etiketler : Milli Savunma bakanlık Pençe Kilit
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