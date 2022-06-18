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18 Haziran 2022 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 11:45:00

Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

''Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!''

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!''

Etiketler : pençe operasyonları terörist pkk öldürüldü
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