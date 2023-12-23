Pençe- Kilit operasyonunda 6 askerimiz şehit oldu... 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.



Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale... pic.twitter.com/bBg3ARQRbM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/d2bwAY98v2 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 23, 2023

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI



Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, "Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun. Devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum.



Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun.



Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden... — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 23, 2023

Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum. ���� — Hakan Fidan (@HakanFidan) December 23, 2023

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başsağlığı dilediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bizim kahramanlarımız korku nedir bilmez.

Havada, karada, denizde, uçsuz bucaksız vadilerde, sarp kayalıklarda her an hazırdır.

Çünkü kutsal vatan toprağının her karışında onların ayak izleri, nefesleri var.

Yiğitlerim..

Sizin üstünüzde koskoca bir milletin hayır duaları var.

Allah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim hepinizi korusun, esirgesin

Yüreklerimizi dağlayan şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum

BİR GİDER, BİN GELİRİZ

Bizim kahramanlarımız korku nedir bilmez.����



Havada, karada, denizde, uçsuz bucaksız vadilerde, sarp kayalıklarda her an hazırdır.����



Çünkü kutsal vatan toprağının her karışında onların ayak izleri, nefesleri var.



Yiğitlerim..����



Sizin üstünüzde koskoca bir milletin hayır... pic.twitter.com/s00oDBK6GD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2023

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Unutulmamalıdır ki, hiçbir hain saldırı... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2023

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başsağlığı dilediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şâd olsun.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin ruhu şâd olsun.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. ���� — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 23, 2023

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin... — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 23, 2023

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.

Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun."