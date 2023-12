Pençe- Kilit operasyonunda 6 askerimiz şehit oldu... 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI



Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, "Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun. Devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başsağlığı dilediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bizim kahramanlarımız korku nedir bilmez.

Havada, karada, denizde, uçsuz bucaksız vadilerde, sarp kayalıklarda her an hazırdır.

Çünkü kutsal vatan toprağının her karışında onların ayak izleri, nefesleri var.

Yiğitlerim..

Sizin üstünüzde koskoca bir milletin hayır duaları var.

Allah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim hepinizi korusun, esirgesin

Yüreklerimizi dağlayan şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum

