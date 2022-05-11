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11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:00:00

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 76'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : PKK terörist TSK operasyon
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