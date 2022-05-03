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03 Mayıs 2022 Salı 12:17:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 12:17:00

Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depolarının topçular tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, "Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi." bilgisi verildi.

Etiketler : Pençe-Kilit Operasyonu T.C. Millî Savunma Bakanlığı 2 terörist
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