Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depolarının topçular tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, "Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi." bilgisi verildi.
Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi. pic.twitter.com/sAM6gCmE0w— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2022
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